Obyvatelé pětisethlavé obce Jamné na Jihlavsku jsou matadoři obecních referend o stavbě větrných elektráren. Před šesti lety tam zamítli komerční projekt – loni neschválili ani výstavbu jediného – obecního větrníku. Letos sice o obnovitelné energetice sami rozhodovat nebudou, hlasovat o tom, zda jim „za humny“ nové větrníky vyrostou, však budou lidé v sousední Věžničce. Stožáry s lopatkami se tam chystá postavit nově vzniklé Energetické společenství Jamensko, jehož je Věžnička zakládajícím členem.
Jde o jedno z rekordního počtu 41 obecních referend, která se o nadcházejícím víkendu konají společně s volbami do Poslanecké sněmovny. Občané se v nich mohou vyjádřit k nejrůznějším tématům, od stavby parkoviště, čističky či spalovny až po možné zúžení městské památkové zóny v Mšeně na Kokořínsku.
Právě větrná energetika však místním plebiscitům zcela dominuje. O tom, zda lidé turbíny chtějí, či ne, se bude rozhodovat hned v osmnácti obcích. I v minulých volbách se o větrnících hlasovalo, například při loňských senátních volbách se to však týkalo jen sedmi obcí.
Co se dočtete dál
- Kde všude a o čem se konají obecní referenda.
- Proč v Kladně musel hlasování o hazardu nařídit soud.
- Proč v Dudníně opakují referendum o domově důchodců.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.