Obyvatelé pětisethlavé obce Jamné na Jihlavsku jsou matadoři obecních referend o stavbě větrných elektráren. Před šesti lety tam zamítli komerční projekt – loni neschválili ani výstavbu jediného – obecního větrníku. Letos sice o obnovitelné energetice sami rozhodovat nebudou, hlasovat o tom, zda jim „za humny“ nové větrníky vyrostou, však budou lidé v sousední Věžničce. Stožáry s lopatkami se tam chystá postavit nově vzniklé Energetické společenství Jamensko, jehož je Věžnička zakládajícím členem.

Jde o jedno z rekordního počtu 41 obecních referend, která se o nadcházejícím víkendu konají společně s volbami do Poslanecké sněmovny. Občané se v nich mohou vyjádřit k nejrůznějším tématům, od stavby parkoviště, čističky či spalovny až po možné zúžení městské památkové zóny v Mšeně na Kokořínsku.

Právě větrná energetika však místním plebiscitům zcela dominuje. O tom, zda lidé turbíny chtějí, či ne, se bude rozhodovat hned v osmnácti obcích. I v minulých volbách se o větrnících hlasovalo, například při loňských senátních volbách se to však týkalo jen sedmi obcí.

