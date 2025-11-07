To, co před necelými 15 lety začalo u zkrachovalé loterijní společnosti Sazka, je dnes největší loterijní skupina v Evropě. Allwyn by po oznámeném vstupu na burzu měl dostat i přívlastek největší na světě mezi kotovanými firmami.
„Na počátku našeho příběhu v roce 2011 byla Sazka takovým posledním výkřikem stalinismu v Česku. Dnes je úplně jinde. Jsem velmi hrdý na to, jak se Sazka zmodernizovala a že stála na začátku globálního příběhu Allwynu,“ prohlásil CEO Allwynu Robert Chvátal v podcastu Hospodářských novin Moucha na zdi.
Ten se věnoval právě příběhu rozmachu českého kapitálu po světě v oblasti loterií, sázkových a hazardních her. V něm se kromě majoritního majitele Allwynu Karla Komárka z tuzemských miliardářů angažují i Jiří Šmejc, Marek Dospiva, Ivo Valenta nebo parta zakladatelů Tipsportu z Berouna.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá úspěch Allwynu.
- V čem je situace jiná než v roce 2022, kdy se Allwyn poprvé pokoušel vstoupit na burzu.
