Z českého trhu zanedlouho zmizí další velká značka zaběhnutá mezi spotřebiteli po desítky let. Loterijní firma Sazka, která příští rok oslaví sedmdesáté výročí založení, tak následuje jiná slavná jména jako Benzina (síť čerpacích stanic se teď jmenuje Orlen), Živnostenská banka (nyní UniCredit) a částečně i Česká pojišťovna, která je nyní Generali Česká pojišťovna. Ty také měly desítky let tradici, ale jejich majitelé se z různých důvodů rozhodli pro změnu názvu a celkovou inovaci značky.
V případě Sazky jde o to, že ve skupině Allwyn, do níž česká loterie patří, cítí, že značka je na konci své životnosti.
Co se dočtete dál
- Jak se bude Sazka nově jmenovat.
- Jak bude probíhat rebranding.
- Proč do rebrandingu společnost Karla Komárka jde.
- Na kolik to celé vyjde.
- Co bude se Sportkou.
- Jaké jsou ambice v nové éře a jaké novinky změna přinese.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.