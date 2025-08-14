Nemají pověst tvrdého hazardu, ale v praxi se tak chovají. Na online stíracích losech lze během několika sekund prohrát stovky i tisíce korun. I proto ministerstvo financí pro tento druh loterie nastavilo téměř stejně tvrdá pravidla, jako mají výherní automaty.
Loni Češi prosázeli na stíracích losech 10,2 miliardy korun, z toho 2,8 miliardy bylo online. To je sice jen zlomek oproti stovkám miliard „naházených“ každoročně do „forbesů“, ale podle studií jde fakticky o vstupní bránu do světa online hazardu pro mladé lidi. Podobnost s automaty tak může časem směřovat k problémovému hraní.
Co se dočtete dál
- Proč jsou stírací losy na internetu problematické.
- Kolik se v Česku prosází na stíracích losech – online i offline.
- Jak může papírový los zmařit léčbu gamblerů.
