Doteď se mluvilo především o tom, že státu utíkají miliardy na nelegálním hazardu. Nově ale finanční správa vůbec poprvé prokázala, že navzdory přísným regulacím se systematicky krátí daně také v oficiálním a státem licencovaném hazardním byznysu. Jednomu z provozovatelů kamenných kasin doměřili úředníci za jediný rok daň ve výši přes půl miliardy korun. Stejnou sofistikovanou metodu falšování dat o sázkách a výhrách hráčů, ze kterých se následně daň počítá, navíc podle zjištění HN používají i další majitelé heren nebo kasin.
Hraje se přitom o velké peníze. Češi loni prosázeli 984 miliard korun, z toho se jim 917 miliard vrátilo na výhrách. Rozdíl mezi tím ale musí provozovatelé hazardu zdanit speciální hazardní daní – loni takto odvedli přes dvacet miliard korun. Reálně by ale stát měl podle všeho inkasovat daleko více.
Co se dočtete dál
- Jak se krátí daně v legálních kasinech?
- O kolik stát přichází peněz?
- Jaké nástroje má finanční správa při kontrole daně z hazardu?
