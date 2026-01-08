Modrá pyramida stavební spořitelna nebude od 1. ledna poskytovat překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí. Noví zájemci o zajištěné úvěry budou obslouženi mateřskou Komerční bankou, stávajících klientů se změna nedotkne.
Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem donedávna tvořily významnou část produktového portfolia Modré pyramidy, přesto se ukončení jejich prodeje neprojeví negativně. Navíc se jedná o obecnější trend. Modrá pyramida je již třetí stavební spořitelnou, která sáhla k podobně razantnímu kroku. Co to znamená?
Co se dočtete dál
- Proč Modrá pyramida přestává nabízet zajištěné překlenovací úvěry.
- Jak Komerční banka převezme zákazníky a produkty Modré pyramidy.
- Jak postupovaly další stavební spořitelny.
