Stavební spořitelny prošly v posledních letech významnou změnou. V minulosti byly čistými věřiteli – vklady na účtech stavebního spoření byly vyšší než objem poskytnutých úvěrů. To se ale změnilo. Dnes jsou stavební spořitelny čistými dlužníky. Objem poskytnutých úvěrů převyšuje vklady klientů o více než jednu čtvrtinu. Chybějící zdroje doplňují stavebním spořitelnám jejich mateřské banky.
Jak tato situace vznikla a jaký bude další vývoj?
Co se dočtete dál
- Jaký je současný poměr mezi vklady klientů a objemem poskytnutých úvěrů u stavebních spořitelen.
- Jak tradiční úvěry ze stavebního spoření konkurovaly hypotékám.
- Jak mateřské banky doplňují chybějící zdroje.
