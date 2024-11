Vyhráli jste v uplynulých čtyřech letech v kasinu, na automatech, v pokeru či na kurzových sázkách v součtu víc než milion korun za rok? A zdanili jste je? Pokud ne, je podle zjištění HN možné, že vám v dohledné době přijde upozornění od finanční správy, abyste daň doplatili. Generální finanční ředitelství nyní zkoumá, zda lidé uvádějí výhry v daňových přiznáních, jak mají. A podle toho, jaká zjistí pochybení, se rozhodne, zda výherce nezkontroluje plošně.

Stát dnes neví, kolik mu zdanění výher nad milion korun zavedené od roku 2020 přináší ani kolik peněz na této dani utíká. Od letošního roku se přitom mají danit už výhry, jež jsou v součtu nad 50 tisíc korun. To se ale dotkne až daňových přiznání podávaných příští rok v dubnu. Sazba daně závisí na celkových ročních příjmech poplatníka – do 1,6 milionu je to 15 procent, nad tuto částku pak 23 procent.

