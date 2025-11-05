Po deseti letech sporů potvrdil Nejvyšší správní soud jednu z největších doměřených daní. Společnost Johnson Controls Czech dokázala podle berních úředníků pomocí účelového úvěru od mateřské firmy z Nizozemska snížit své daně o stovky milionů korun. Ačkoliv se firma, která vyrábí například tepelná čerpadla, vzduchotechniku nebo protipožární systémy, snažila bránit a poukazovala na to, že vše se stalo v rámci restrukturalizace firmy, soudy její argumentaci neuznaly.
Způsob, jak se vyhnout placení daní, skutečně změnu organizace ve společnosti připomínal. Vše začalo už v roce 2001, kdy mateřská firma, která v tuzemsku vlastní dvě dceřiné pobočky, jedné z nich přikázala, že má tu druhou koupit.
Co se dočtete dál
- Jak si nadnárodní firma snížila daně.
- Jaké byly její argumenty proti závěrům berních úředníků.
- Kolik jí doměřili na dani a pokutě.
- Jak její postup vidí oslovení experti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.