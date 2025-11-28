Internet se nezadržitelně mění. Evropská rada tento týden schválila upravenou verzi návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu. Tento návrh si klade za cíl zamezit šíření dětské pornografie, ale fakticky přináší riziko pro soukromí na internetu.
Rada EU se o prosazení legislativy, která umožní kontrolovat každou zprávu zaslanou přes internetové služby, snaží už pět let. Po neúspěšných pokusech přišel kompromis, který posunul takzvaný Chat Control blíže k realitě. A v jádru je potenciálně nebezpečnější. Místo příkazů otevírá dveře „mafiánským“ metodám nátlaku.
Co se dočtete dál
- Co reálně znamená nový návrh evropského nařízení, které má chránit děti před online hrozbami.
- Jaké další kroky kontroverzní návrh čekají a jak dlouho může zavedení Chat Control trvat.
- Kde se schovává skutečný problém a jak s ním lze účinně bojovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.