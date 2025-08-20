Chystané omezení přístupu k pornografii a dospělým diskusím v Evropské unii je potenciálně naprostá banalita ve srovnání s tím, co má přinést evropský systém Chat Control. Belgické předsednictví s návrhem neuspělo, ale téma se nyní vrací a nové hlasování v Radě EU se chystá na 14. října.
Navrhovaný systém má obcházet šifrování a jeho deklarovaný účel je prostý: bojovat proti dětské pornografii a zneužívání dětí. Jeho následky pro soukromí na internetu a potenciální škody pro nevinné uživatele komunikačních aplikací jsou ovšem disproporčně negativní. Sdílení rodinných fotek může skončit výslechy, nepříjemnostmi pro teenagery a také zahlcením policie.
Co se dočtete dál
- Jaké konkrétní důsledky by mělo plošné skenování pro rodinné fotografie a intimní komunikaci nezletilých?
- Jak by návrh ovlivnil pracovní postupy policie a množství falešně pozitivních hlášení?
- Jaké alternativy k plošnému skenování navrhují odborníci a jak by fungovaly v praxi?
