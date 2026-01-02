Vajíčko je buňka, která stárne – a je to definitivní. To alespoň dosud široká vědecká obec považovala za fakt. Vyvrací to ale přelomový objev českých vědců, který by mohl změnit moderní reprodukční biologii. Otevírá prostor pro otázky o biologii stárnutí ženských pohlavních buněk i pro vývoj budoucích terapeutických přístupů – včetně asistované reprodukce nebo záchrany geneticky cenných zvířat. Problém ale představuje financování, a výzkum tak možná bude pokračovat v zahraničí.
Co se dočtete dál
- Co se ve vajíčku s věkem skutečně kazí.
- Bude to fungovat i u lidí?
