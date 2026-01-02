Vajíčko je buňka, která stárne – a je to definitivní. To alespoň dosud široká vědecká obec považovala za fakt. Vyvrací to ale přelomový objev českých vědců, který by mohl změnit moderní reprodukční biologii. Otevírá prostor pro otázky o biologii stárnutí ženských pohlavních buněk i pro vývoj budoucích terapeutických přístupů – včetně asistované reprodukce nebo záchrany geneticky cenných zvířat. Problém ale představuje financování, a výzkum tak možná bude pokračovat v zahraničí.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co se ve vajíčku s věkem skutečně kazí.
  • Bude to fungovat i u lidí?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.