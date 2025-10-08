Je to zavedená věc – v gastru se vedle oficiální mzdy platí až polovina odměny na ruku, ze spropitného. Dokud v hospodách převažovala platba v hotovosti, nebyl problém spropitné v tichosti rozdělit mezi obslužný personál a „dorovnat“ tak záměrně nižší oficiální mzdy. Jenže zákazníci čím dál častěji platí kartou, a tyto peníze tedy nejprve musí projít účetnictvím, a tedy i zdaněním.
I proto začali hospodští řešit legalizaci spropitného a navrhují ho osvobodit od daní a pojistného, což by se dotklo zhruba 90 tisíc lidí, kteří v oboru pracují. Pro myšlenku získali hnutí ANO a zamlouvá se i Motoristům. Spropitné tvoří zhruba šest až osm procent příjmů firem podnikajících v gastronomii, což podle expertních odhadů představuje až 13 miliard korun ročně.
Co se dočtete dál
- Kolik se dnes vyplácí na spropitném.
- Proč bezhotovostní platby komplikují situaci se spropitným.
- Komu by osvobození dýška od daní pomohlo nejvíc.
