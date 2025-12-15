Máj se otevřel vloni po dlouhé rekonstrukci. Celkové náklady dosáhly čtyř miliard korun. Velké debaty včetně kritiky vzbudila nová podoba interiérů obchodního domu, zvláště části zaměřené na zábavu. Nákupní možnosti totiž z velké části nahradila patra zábavy, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé.
V Máji se dá hrát minigolf, kuželky, šipky, biliár. Jsou zde herní zóny, simulátory formule, největší ice bucket na světě, nejdelší bar v Česku nebo největší kostlivec z křišťálu. V Heroes Parku na návštěvníky čekají Aquaman, Spider‑Man, Batman, Harley Quinn, Iron Man, Thor, Hulk a další legendární superhrdinové.
Zážitkový prostor
Máj vlastní podílový fond Realita, spravovaný společností ATRIS, jejímiž koncovými vlastníky jsou bratři Martin a Václav Klánovi. „Nechtěli jsme vytvořit jen další obchodní dům, ale prostor, kde se člověk zastaví, něco zažije a cestou třeba objeví i něco, co nečekal. Po více než roce vidíme, že si koncept přirozeně sedá. Návštěvníci si oblíbili Levels, výhledy z Fly Vista na celé město, ale také náš foodhall se čtrnácti restauracemi, kde se dá příjemně posedět a dát si dobré jídlo. A samozřejmě využívají i obchody a Tesco, které tvoří důležitou součást celého domu,“ říká Martin Klán.
Budovu na rohu Národní a Spálené ulice, dnes Máj – House of Fun, ročně navštíví kolem osmi milionů lidí, více než 20 000 denně. Meziročně se návštěvnost zvýšila o 56 procent.
„Lidé u nás dnes zůstávají déle než dřív. Přijdou kvůli jedné věci, ale cestou je něco zaujme – výhled, jídlo, Levels, Back in Time – a nakonec si pobyt protáhnou. Taky se nám víc promíchávají různé skupiny návštěvníků. Rodiny, školy, turisté i lidé z okolních kanceláří. Každý si najde něco jiného a dům díky tomu působí živě a přirozeně,“ říká Martin Klán. „Zdá se, že proměnit Máj v místo, kde lidé opravdu tráví čas, byla správná cesta. Když pozorujeme, jak lidé v Máji stráví klidně i několik hodin, dává nám to tichý signál, že jsme se vydali správným směrem. A dál k tomu přistupujeme s respektem a otevřeností,“ dodává.
Každé patro Máje si postupně našlo své místo. Na střešní vyhlídkovou terasu zamíří denně stovky návštěvníků. Levels s arkádovými hrami, simulátory a bary je nejživější o víkendech. Někdy se v něm vystřídá až deset tisíc lidí. Foodhall s čtrnácti restauracemi žije od rána do večera a stal se přirozeným bodem setkávání. A interaktivní muzeum Back in Time si našlo silné publikum hlavně mezi školami a rodinami. K tomu se během týdne v různých patrech koná několik menších akcí, díky kterým má dům pokaždé trochu jinou atmosféru.
„Párkrát jsme ‚šlápli i vedle‘, ale to k takovému projektu prostě patří. Některé menší obchody jsme už vyměnili a ještě se to bude trochu ladit. Mix nájemců v přízemí si teprve sedá podle toho, jaký typ zákazníků domem skutečně prochází a co jim dává smysl. Udělali jsme i několik provozních chyb. Dnes už třeba víme, že některé výtahy jsou kapacitně poddimenzované, což je prostě realita historické budovy, se kterou musíme dál pracovat. Učili jsme se i v detailech, v logistice, organizaci, nastavení služeb nebo proudění lidí. Nic z toho ale nevnímáme negativně. Máj je živý organismus a podobné věci nám pomáhají lépe pochopit, jak se lidé po domě pohybují a co skutečně funguje. Bereme to jako přirozenou součást procesu, ne jako selhání,“ říká Martin Klán.
Nové značky
Do Česka se Máji podařilo přivést hned čtyři nové značky. Jednou z nich je německý řetězec zdravého stravování dean & david, který od letošního ledna působí v přízemí obchodního domu. Koncept založil v roce 2007 David Baumgartner, původně jako malé bistro u mnichovské univerzity. Nabízí pestrý výběr wrapů, flatbreadů, sendvičů, bowlů, kari pokrmů i sezonních polévek
V letošním roce otevřel v Máji také chorvatský fastfood Koykan nebo španělská značka šperků Miramira. Na začátku prosince se k nim přidal americký fastfoodový řetězec Five Guys. Síť restaurací rychlého občerstvení byla založena v roce 1986 v americkém státě Virginie. V současné době má fast food po celém světě téměř 2000 poboček. Řetězec je známý možností sestavit si burger na míru, používáním čerstvých surovin a přípravou jídla přímo před zákazníkem.
První česká pobočka Five Guys se otevřela v novém foodcourtu, který nabízí širokou nabídku rychlého občerstvení včetně značek Popeyes, Burger King, Banh‑mi, Prima bašta, Misushi, Amerikanos nebo Rud’s Pizza.
„Přivádění nových značek se daří hlavně díky tomu, že se jim líbí samotný koncept Máje a místo, kde stojí. Když za námi přijdou na prohlídku, většinou je nejdřív zaujme ta energie venku před budovou, denně tu projde okolo osmdesáti tisíc lidí, takže lokace sama o sobě dává velký smysl. A pak samozřejmě zafungují i motýli na fasádě, které si lidé fotí a sdílí,“ říká Martin Klán.
Sochy dvou pohyblivých motýlů od umělce Davida Černého oslavují československé stíhací piloty, kteří během druhé světové války sloužili u operačních perutí RAF. V chodníku před Májem je pak vsazeno 359 drobných siluet stíhacích letounů vytvořených z dlažebních kostek, protože stíhačů bylo právě 359. Několikametrové pohyblivé plastiky byly na fasádu instalovány loni v květnu. U části veřejnosti i odborníků vzbudily kontroverzní reakce.
Největší výzvou je podle Martina Klána rozvíjet Máj tak, aby si dlouhodobě držel svou atmosféru a energii. „Dům žije každý den trochu jinak a my se ho snažíme postupně ladit podle toho, jak ho lidé opravdu používají. Patří k tomu i dolaďování tenant mixu v přízemí nebo výměna menších jednotek, aby nabídka dobře odpovídala návštěvníkům, kteří domem procházejí. Zároveň pracujeme s běžnými limity historické budovy, třeba menšími výtahy nebo složitější logistikou, tak, aby je návštěvníci vůbec nepocítili. Bereme to celé jako přirozenou součást péče o živý projekt.“
„V nejbližších měsících chceme dál pracovat na tom, aby byl Máj pro návštěvníky ještě příjemnějším místem, a máme rozjednané nové značky, které by dům zase trochu posunuly. Na nových konceptech již spolupracujeme s několika zájemci z oboru parfumerie, spodního prádla a kosmetiky. Rádi bychom také přidali pár menších programů a akcí, které jednotlivým patrům dodají další energii, nic velkolepého, spíš drobnosti, které potěší,“ říká spolumajitel firmy ATRIS.
„Díváme‑li se trochu dál, naším cílem je, aby byl Máj dlouhodobě živým a otevřeným místem. Nechceme, aby to byla jednorázová atrakce, ale dům, který se přirozeně vyvíjí s městem. Čeká nás ještě několik provozních vylepšení a chceme postupně posilovat všechny tři pilíře, zážitek, gastronomii i kvalitní retail. Bereme to krok za krokem. Máj má teď hezkou energii a naším úkolem je o ni dál pečovat, aby se lidé rádi vraceli i za několik let.“
