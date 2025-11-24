Poslanec a kandidát Motoristů sobě na ministra zahraničí Filip Turek odevzdal své majetkové přiznání. Kromě sbírky hodinek, 12 veteránů, které ohodnotil na téměř 45 milionů, má rovněž dva miliony korun na účtu a dalších devět milionů v bezpečnostní schránce. Původ svého jmění v celkové výši 70 milionů korun nicméně Turek dostatečně nevysvětlil. Vzhledem k příjmům, které Turek v minulosti vykazoval, vyvolává jeho současné přiznání řadu otázek.
Ukládá se do schránek běžně hotovost?
Co se dočtete dál
- Co mohou lidé do bezpečnostních schránek vkládat.
- Mají banky možnost jejich obsah kontrolovat.
- Proč by si Turek chtěl nadhodnotit svůj majetek.
- Jaké problémy mu majetkové prohlášení může způsobit?
