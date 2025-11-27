Máme se o budoucnost naší země bát? Má se demokracie a byznys začít obávat o svou budoucnost? Je na čase být ve střehu a mají se začít do politiky zapojovat i ti, které to běžně nezajímá? Jinými slovy, pokud se vláda sestaví podle současných představ a podle svého programového prohlášení, je třeba se mít na pozoru před plížící se totalitou?
Je zcela legitimní, že nová vláda začne prosazovat svůj demokratický program, který vám bude třeba připadat protivný, nerozumný a nevhodný. Co však legitimní není, jsou útoky na samotné pilíře demokracie. A to začíná zprvu nenápadným omezováním otevřené a hlasité kritiky – ať už umlčováním hlasu občanské společnosti nebo verbálními útoky na veřejnoprávní média. A následuje jejich obsazení.
Co se dočtete dál
- Jak se plánuje omezit činnost neziskových organizací.
- Jaké kroky vedou k obsazování veřejnoprávních a soukromých médií.
- Jaký je obsah a dopad návrhů podobných „ruskému zákonu“ o registrech zahraničních agentů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.