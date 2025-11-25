Koaliční rada ANO, SPD a Motoristé sobě schválila v úterý večer nominanty na ministry ve vznikající nové vládě. U několika z nich ale stále visí otazníky. Má s nimi buď problém prezident, nebo odborná veřejnost. Všechna jména ze seznamu kandidátů má představit šéf ANO Andrej Babiš po středeční odpolední schůzce s prezidentem Petrem Pavlem.
Po koaliční radě nechtěli zástupci hnutí ANO jména ještě zveřejňovat. „V podstatě jsme řešili hlavně rozpočet. Zásadně však odmítáme spekulace, že by naše výhrady k němu měly mít souvislost se střetem zájmů,“ uvedl Babiš, který seznam nejdříve chce předložit prezidentovi. Ve veřejném prostoru nicméně jména možných nových ministrů kolují již delší dobu. A někteří kandidáti vzbuzují obavu. Zejména ti od Motoristů sobě.
Co se dočtete dál
- S kterými nominanty na ministry bude mít problém prezident Petr Pavel.
- Kdo se ocitne v nové vládě Andreje Babiše (ANO).
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.