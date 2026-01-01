Prezident Petr Pavel ve svém třetím novoročním projevu ve funkci popřál vládě ANO, SPD a Motoristů, aby v opatřeních v zájmu občanů byla úspěšná. Považuje za správné nechat jí na začátku prostor. Zajímat se hlava státu bude o to, zda vláda a ministři nedělají kroky, které by mohly ohrozit demokracii a její instituce, bezpečnost či sounáležitost se svobodným světem.
„Nemusí to být oněch pověstných 100 dní hájení, protože doba na první hodnocení brzy přijde,“ řekl k prvním krokům nové koalice Pavel.
Zároveň prezidenta trápí rozdělená česká společnost. Není tomu tak podle něj kvůli tolika nepřekonatelným rozdílům, ale proto, že důraz na rozpory určuje tón veřejné debaty.
Přichází rok nových gigantických dluhů, přetlačování premiéra s prezidentem a nejistoty, zda nedopadneme jako Maďarsko a Slovensko
Česko se podle prezidenta loni zařadilo mezi státy Evropy s nejrychleji rostoucí ekonomikou, dál patří k nejbezpečnějším zemím světa či k nejštědřejším národům, co se týče dobročinnosti a charity. Ocenil také globálně úspěšné vědce například ve fyzice nebo biochemii.
„Mezi nimi i skvělé mladé talenty, jako například Matyáše Boháčka, který už dnes patří do světové špičky na umělou inteligenci. Dokážeme u nás vyrobit téměř cokoli. Jsme jednou z mála zemí světa, která umí vyrobit od hodinek až po letadlo, od vlastního designu až po výrobu. Česká počítačová hra se stala celosvětovým hitem,“ vyjmenoval Pavel.
Vyzdvihl dále české sportovce, konkrétně kanoistu Martina Fuksu, snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou či nevidomého paraplavce Davida Kratochvíla, který od prezidenta v říjnu převzal státní vyznamenání, stejně jako devítiletý Šimon Malý, jenž vytáhl na břeh svého dědečka, který ztratil vědomí při koupání. Právě příklady odvahy v občanském životě dnes Pavel v projevu též ocenil.
Je lépe, než se ze sociálních sítí zdá
„Je za námi mnoho, z čeho se můžeme těšit a z čeho můžeme čerpat. Všechno to dobré si však někdy necháme kazit sklonem k nespokojenosti,“ podotkla hlava státu. Česko je podle ní skvělou zemí, proto by si i Češi měli více věřit. „A měli bychom si také více důvěřovat. Protože pokud se budeme umět opřít sami o sebe, daleko lépe obstojíme i ve všech budoucích zápasech a zkouškách,“ dodal Pavel.
„Plýtváme silami na konflikty, ze kterých nic užitečného neplyne. A dokonce i schopnost porozumění a soucitu, kterou jsem také vždy vnímal jako součást naší národní povahy, jako by ztrácela svoji sílu,“ řekl Pavel. Oživení důvěry ve společnosti se ale podle něj nedá očekávat od politiků, neboť politika je z podstaty založena na střetu názorů a spor je pro ni tou nejjednodušší cestou, jak zaujmout. „Tím, kdo má moc stavět základní kameny naší soudržnosti, je každý z nás,“ podotkl prezident.
K občanům promluvil ve smyslu, aby každý zvládl nepodlehnout líbivému populismu a zvednout oči od extrémů, které denně vidí na sociálních sítích. Pokud se lidé na věci kolem podívají střízlivěji a uvážlivěji, uvidí, že všichni touží po podobných věcech. „Po slušnosti, dostupné zdravotní péči, bezpečí, po kvalitních školách nebo po důstojném životu. A průnik našich cílů je tak široký, že nedává smysl, aby se neshoda stávala mottem naší země,“ poznamenal Pavel.
Dejme větší prostor mladým
Ocenil lidi, kteří se bez velkých gest a očekávání uznání zasazují o něco hlubšího. „Ty, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi, pečují o krajinu, památky a dědictví našich předků. Ty, kteří se starají o seniory nebo lidi s handicapem. Ty, kteří vedou mladé lidi ke sportu, novým dovednostem, ke vztahu k přírodě a k pozitivním občanským hodnotám. Ty, kteří své peníze dávají na podporu důležitých projektů nebo občanských neziskovek,“ vyjmenoval prezident.
Vděk vyjádřil také dobrovolníkům, kteří spolehlivě přispěchají na pomoc, když někde zasáhne přírodní živel nebo epidemie. „Vděčíme všem dobrovolným hasičům, spolkům, skautům nebo prostě jen sousedům, že i v nejmenších obcích uspořádají jednou za čas akci, na které se všichni sejdou. To jsou věci, které stát dobře neudělá a udělat neumí,“ řekl Pavel. Poděkoval všem, kteří čímkoli dobrým přispívají. „Nám ostatním bych přál, abychom si každodenní práce těchto lidí dokázali více všímat a vážit si jí,“ dodal.
Rozmanitá občanská společnost je podle prezidenta nejlepším výrazem sociálního zdraví. Nesouhlasí s názorem, že angažovanost ve veřejných věcech má patřit výhradně do politiky. „Politika není a nemá být jediným prostorem pro veřejný život. Autentická občanská společnost musí existovat vedle ní. Doplňovat ji a korigovat, aby byl život v Česku co nejbohatší a aby každý našel pochopení a zastání,“ konstatoval. Zároveň vyzval své vrstevníky k tomu, aby naslouchali mladým lidem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist