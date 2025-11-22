Před dvěma lety to vypadalo, že Pákistán podobně jako Srí Lanka zbankrotuje. Ekonomika trpěla vysokou inflací, politická situace byla nestabilní, dluhy země vůči domácím i zahraničním institucím se prohlubovaly a nebylo je jak splatit. Pákistán se musel obrátit na Mezinárodní měnový fond, který zemi poskytl v roce 2023 krizovou půjčku v hodnotě tři miliardy dolarů. Další půjčka v hodnotě sedm miliard dolarů přišla o rok později. V případě Pákistánu to není nic neobvyklého. Od roku 1950, kdy se stal členem MMF, jde již o 24. záchranný balík. V poslední době se ale zemi začalo dařit a prožívá malý ekonomický zázrak.
Co se dočtete dál
- Co se v Pákistánu stalo a proč se začalo zemi najednou ekonomicky dařit lépe
- Jak to ovlivňuje akciový trh a co je skutečně za jeho růstem
