Schválně, pomozte mi, zkuste si vybavit revoluci, která by byla sympatičtější než ta naše sametová? Já si nic podobného vybavit nedokážu. Ani v dějinách, ani v současnosti.
Máme být na co hrdí: československá sametová revoluce byla skutečně mimořádná. V evropském 20. století nenajdeme jiný případ, kdy by se totalitní režim zhroutil s tak malým množství násilí, s takovou kulturní energií a s tak silným morálním principem – tedy s neozbrojeným člověkem v centru dění. A s pravdou a láskou a svobodou na rtech.
Co se dočtete dál
- Proč proběhla sametová revoluce bez obětí?
- Jaké to bylo v jiných revolucích?
- Jak by vypadalo srovnání Havla a Masaryka jako filozofů u moci?
