Pochopil jsem Václava Havla a zároveň se stydím, že mi to trvalo tak dlouho. Uvědomil jsem si totiž, že jsem vlastně Havla pořádně neposlouchal – stejně jako ho neposlouchal snad celý zbytek národa. Poslouchali jsme Havla, jen když mluvil politicky. Když jmenoval vládu, když ji odvolával – to jsme poslouchali bedlivě. Ale když k nám mluvil skutečně – jako filozof, jako myslitel, jako jeden z nejhlubších a nejpoctivějších myslitelů naší planety, jako pastýř národa – tak jsme ho neposlouchali.
Nerozuměli jsme mu. Jako by k nám mluvil v ptydepe, vypínali jsme pozornost. Jako by nás to míjelo někde vysoko nad námi. Ale to, že jsme tomu nerozuměli, nás paradoxně nevedlo ke snaze jít aspoň trochu do hloubky a pokusit se ho pochopit.
Co se dočtete dál
- Proč jsme Havla neposlouchali jako filozofa.
- Jaká je podstata Havlova filozofického systému.
- Jak Havel propojil politickou praxi s filozofickým poselstvím.
