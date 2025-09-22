Česká firma Warhorse Studios má za sebou náročný rok, během kterého dokončila vývoj počítačové hry Kingdom Come: Deliverance 2, prodala miliony kopií a vydala pro ni dvě rozšíření. Kromě toho uspořádala festival pro fanoušky a vyprodala halu O2 Universum, v níž proběhl koncert s hudbou ze zmíněné hry.
HN se do sídla Warhorse Studios na pražské Palmovce vydaly za producentem hry Kingdom Come: Deliverance 2 Martinem Klímou. Jeho herní kariéra začala už za komunismu, kdy přeložil pravidla slavné stolní hry Dungeons & Dragons. Před vydáním Dračího doupěte, české fantasy hry inspirované americkou předlohou, ale ještě svým projevem na studentské demonstraci odstartoval sametovou revoluci.
S ohledem na aktuální dění v Česku, které čekají počátkem října volby, se HN producenta a někdejšího studentského vůdce neptaly jen na další plány studia a kuriózní zrod Dračího doupěte, ale také jak vidí současnou politiku.
Co se dočtete dál
- Jak se producent Kingdom Come: Deliverance dostal ke hrám a jakou roli v tom hrála sametová revoluce.
- Jak se změnila práce ve Warhorse i jeho osobní život po prodeji studia.
- Co si myslí o současné politické situaci.
