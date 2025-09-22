Když premiér Petr Fiala z ODS, který ve čtvrtek prohlásil, že vládu nebude sestavovat nikdo jiný než on nebo Andrej Babiš, pamětníkům to mohlo nápadně připomenout jeden milník českých politických dějin. Volby v roce 1998.
Také tehdy proti sobě stáli dva úhlavní rivalové, z nichž první – konkrétně předseda ODS Václav Klaus – se potýkal s propadem popularity. A jeho vyzývatel Miloš Zeman (tehdy ČSSD) se připravoval na to, že po volbách zasedne v čele Strakovy akademie.
Podceňovaný, tou dobou už bývalý premiér Klaus se tak na poslední chvíli pokoušel voliče mobilizovat, aby pro něj hlasovali, jinak země uhne z nastartovaných pravicových reforem doleva. Šéf ODS to postavil jednoduše: „Doleva, nebo s Klausem.“ Voliči přitom tehdy měli více možností, zejména ambiciózní Unii svobody a KDU-ČSL. Stojí za to si odpovědět: Je podobné Fialovo zjednodušení namístě?
Zatímco na jedné straně spektra mají voliči celkem jasno: buď jsou jasní zastánci ANO, nebo radikálnějších protestních uskupení Stačilo! či SPD, na té druhé se pět stran bývalé koalice v posledních dnech začalo drsně přetahovat o hlasy mezi sebou. Příkladem je i Fialův výrok. Přinášíme proto návod, co se stane s hlasem, který volič odevzdá Spolu, STAN nebo Pirátům.
Co se dočtete dál
- V čem má premiér Fiala pravdu.
- Kdy dává smysl voličům koalice podpořit opomíjený STAN.
- Jaký přínos mají pro vládní koalici opoziční Piráti.
