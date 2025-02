Díky hře Kingdom Come: Deliverance dokázal dostat vážnou hudbu k milionům uší a stal se nejpopulárnějším autorem klasické hudby v zemi. Představení druhého dílu stálo na jeho skladbě Svatá Barbora a téměř muzikálové písničce Náš hrdina Jindřich.

Skladatel, houslista a král hudební orchestrace Jan Valta se díky spolupráci s Warhorse Studios dostal mezi elitu tvůrců herní hudby a s koncertem skladeb z Kingdom Come: Deliverance vyprodal i pražské O2 universum.

Skládání hudby ani její orchestrace nemají nic společného s romantikou. Místo přehrávání nápadů na klavíru Valta hudbu píše rovnou do počítačového programu. A pro Kingdom Come: Deliverance II jí napsal tolik, že je to možná na zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Proč se posluchači odklání od klasické hudby a nepomůže ani to, když se interpreti tváří při propagaci sexy?

Jak vypadá práce na hudbě, která sbírá ceny a na Youtube konkuruje popovým hitům?

Proč v Kingdom Come: Deliverance není jen středověká muzika a jak se liší hudba mezi prvním a druhým dílem?