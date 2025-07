Populární česká herní série Kingdom Come: Deliverance dělá z hráčů moderní poutníky. Jsou jich desítky tisíc a letos na jaře a v létě zamířili na Trosky, do Kutného Hory či Suchdola a vracejí se i do míst spojených s prvním dílem hry, který vyšel před více než sedmi lety.

Pozorování správců historických památek a starostů obcí potvrzují i data společnosti O2. Ta během dubna až června naměřila v průměru o 16 procent vyšší návštěvnost tří míst spojených s druhým dílem příběhu kovářského synka Jindřicha.

