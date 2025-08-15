Jednou z vlastností vstupu umělé inteligence na trh je tempo, jakým se tato technologie zapojuje do výroby a služeb. Podle našeho průzkumu mezi téměř pěti tisíci zaměstnanci a manažery firem v Evropě se jen za posledních 12 měsíců AI na trhu projevila růstem svého vlivu o desítky procentních bodů.
Z pohledu zaměstnanců už víme, že podíl těch, jimž AI ovlivní jejich pracovní život, se zvýšil oproti loňsku o 11 procentních bodů na 61 procent. Pohledem vedení firem se pak dynamický zásah do ekonomiky projevuje již i ve finančních výkazech. Nadpoloviční většina organizací (56 procent) hlásí zvýšení zisku nebo snížení nákladů díky zavedení umělé inteligence, což je rovněž podstatný růst oproti 45 procentům v roce 2024.
Vstup AI do byznysu je tak v lecčems paralelou s příchodem internetu, následně webových rozhraní a konečně rozvojem vyhledávačů v čele s Googlem. Všechny tyto aplikace významnou měrou přispěly k dramatickému růstu produktivity práce. V čem je však nástup AI jiný?
Ve firemních procesech AI rychle dostává podobu pracovních avatarů, nebo přesněji agentů schopných vykonávat specializované pracovní úkoly. Máme tu již dobře známé chatboty, kteří stále častěji figurují i v interní komunikaci se zaměstnanci a pomáhají jim plnit jejich pracovní úkoly. Na ně navazují agenti. Jedná se zatím hlavně o rešeršní nebo vyhodnocovací činnosti a samozřejmě podporu v úpravě různých datových souborů a textových materiálů. Agenti jsou již nyní těmito úkony schopni pokrývat všechny hlavní procesy počínaje průzkumem trhu, marketingem, řízením vztahů se zákazníky přes akvizice, tedy výběr vhodných dodavatelů či nejvýhodnější nákup subdodávek, až po finance, reporting, vyhodnocení výsledků a návrhy změn v procesech.
Je zřejmé, že část práce, a tedy i pracovních míst, je a bude nahrazována AI. Jak si tedy práci i přes tento překotný vývoj udržet? Univerzálním receptem je neustále se vzdělávat. Právě i s pomocí AI a logiky jejího fungování – zapojovat ji do své práce, testovat si její přínos a z výsledku se učit, jak svou práci dělat chytřeji.
