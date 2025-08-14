Uživatelé mají GPT-5 od OpenAI k dispozici už týden. Sam Altman nový systém umělé inteligence představil jako nejlepší a nejvýkonnější velký jazykový model pro tvorbu počítačového kódu i textového obsahu na světě.
Už ve chvíli, kdy to šéf OpenAI prohlásil, to nebyla úplně pravda a pro většinu ze sedmi set milionů uživatelů služby ChatGPT to byl jednoznačně klam. Ani po dvou letech se u GPT-5 o skutečné inteligenci mluvit nedá. O problematickém přijetí nového systému nejvíce svědčí rozhodnutí OpenAI zpřístupnit platícím uživatelům starší model 4o. Firma k tomuto kroku sáhla po týdnu kritiky ze strany zákazníků.
Co se dočtete dál
- Proč start GPT-5 vyvolal široké zklamání mezi uživateli i částí odborníků.
- Jak se liší zkušenost běžných uživatelů a profesionálních zákazníků, kteří platí za každý dotaz zvlášť.
- Co všechno plánuje OpenAI napravit a jaké kroky už zavedla.
