Uživatelé mají GPT-5 od OpenAI k dispozici už týden. Sam Altman nový systém umělé inteligence představil jako nejlepší a nejvýkonnější velký jazykový model pro tvorbu počítačového kódu i textového obsahu na světě.

Už ve chvíli, kdy to šéf OpenAI prohlásil, to nebyla úplně pravda a pro většinu ze sedmi set milionů uživatelů služby ChatGPT to byl jednoznačně klam. Ani po dvou letech se u GPT-5 o skutečné inteligenci mluvit nedá. O problematickém přijetí nového systému nejvíce svědčí rozhodnutí OpenAI zpřístupnit platícím uživatelům starší model 4o. Firma k tomuto kroku sáhla po týdnu kritiky ze strany zákazníků.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč start GPT-5 vyvolal široké zklamání mezi uživateli i částí odborníků.
  • Jak se liší zkušenost běžných uživatelů a profesionálních zákazníků, kteří platí za každý dotaz zvlášť.
  • Co všechno plánuje OpenAI napravit a jaké kroky už zavedla.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.