OpenAI odhalila novou generaci své umělé inteligence ChatGPT-5. Oproti předchozím verzím zpřístupní nejnovější a nejvýkonnější velký jazykový model všem uživatelům, tedy i těm, kteří za používání ChatGPT neplatí. Největší zlepšení firma slibuje u tvorby počítačového kódu a u dotazů zaměřených na zdraví. OpenAI nyní rovněž oznámila, že službu ChatGPT týdně užívá již 700 milionů lidí.
