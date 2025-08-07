OpenAI odhalila novou generaci své umělé inteligence ChatGPT-5. Oproti předchozím verzím zpřístupní nejnovější a nejvýkonnější velký jazykový model všem uživatelům, tedy i těm, kteří za používání ChatGPT neplatí. Největší zlepšení firma slibuje u tvorby počítačového kódu a u dotazů zaměřených na zdraví. OpenAI nyní rovněž oznámila, že službu ChatGPT týdně užívá již 700 milionů lidí.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.