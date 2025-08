Klíčovým tématem probíhající výsledkové sezony je neutuchající expanze umělé inteligence. Kolem tohoto byznysu se točí největší technologické firmy, klíčové pro růst akciových indexů. Reakce akcií navíc ukazují, jak velký rozdílový faktor úspěch v oblasti AI dokáže být.

Důležitou oblastí zůstává budování datacenter. Postupně se přitom posouváme od vytváření jazykových modelů (učení) k odbavování rostoucího objemu klientských dotazů na AI (inference). Do hry se tak kromě dominantní Nvidie dostávají i dosud zaostávající hráči jako AMD.

Společnosti Meta AI pomohla k výrazně lepšímu příjmu z reklamy, když dokázala uživatele přimět k většímu zapojení. Proti absurdně vysokým částkám na přetahování klíčových odborníků tak může firma postavit rostoucí efekt investic, což akcionáři ocenili. Expandující používání umělé inteligence značně pomohlo také Microsoftu, jehož cloudu takové služby využívají. Alphabet (Google) je v pozici, kdy musí svůj dominantní vyhledávací byznys bránit proti dotírající AI konkurenci. A díky vlastní umělé inteligenci se mu to daří – růst tržeb překonává očekávání.

Apple je ohledně AI v defenzivě. Výsledky měl sice pěkné, ale jeho zaostávání v umělé inteligenci pokračuje. Amazon do AI mohutně investuje a představil skvělé výsledky, slabší výhled pro zisk však akcii stáhl dolů. Samostatnou kapitolou je Tesla, která sice rovněž masivně šlape do AI a její model rozhodně konkurenceschopný je, ale výsledky firmy stále stojí hlavně na autech, kde to na oslavy rozhodně není. Na druhé straně je tu však spousta menších firem, které se naopak na AI vlně úspěšně vezou.

Umělá inteligence spustila masivní vlnu investic řádově ve stovkách miliard dolarů. Ačkoli se objevovaly pochybnosti, zda tyto investice budou nakonec produktivní, zprávy z poslední doby naopak posilují optimismus ohledně toho, že vzniká nový sektor s obrovským potenciálem, jehož efekt se bude šířit napříč ekonomikou. A nejen na akciích firem bude čím dál víc znát, kdo tento trend chytil a kdo nikoli.