Americký dolar si po více než osmdesát let drží jedinečné vedoucí postavení v oblasti světového obchodu a financí, které se zakládá na výjimečné kombinaci velikosti americké ekonomiky, důvěryhodných institucí, hlubokých a likvidních finančních trhů, geopolitické síly, stejně jako zásadních síťových efektů. Objevuje se však nová proměnná, která může změnit podobu světového měnového systému: spolehlivost dat.
Digitální technologie se stále častěji stávají infrastrukturou, po níž se přesouvají finanční prostředky – ať už prostřednictvím stablecoinů (typ kryptoměny, která si klade za cíl udržet stabilní hodnotu ve vztahu k určitému aktivu), tokenizovaných aktiv či digitálních měn centrálních bank. Odolnost a důvěryhodnost měnových sítí se tak stále více opírá nejen o makroekonomické základy, ale i o technologickou vyspělost a zabezpečení dané infrastruktury.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou konkrétní mechanismy, které by vedly k masovému odlivu rezerv držených v dolarově vázaných stablecoinech.
- Jaké technické slabiny mohou způsobit „kybernetický odliv“.
- Do jaké míry kvantové výpočty ohrožují současné kryptografické standardy.
