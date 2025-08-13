Zájemci o investování nejčastěji nakupují akcie na burze, případně posílají peníze do fondu, který to dělá za ně. Jenže všechny firmy nejsou veřejně obchodované na burze. Investoři, kteří mají v kapse aspoň milion, mohou v Česku získat přístup na soukromé trhy přes fondy kvalifikovaných investorů. Například přes největší private equity fond v Česku J&T Arch Investments je možné vydělat třeba na podnikání miliardáře Daniela Křetínského.
Získat přístup k akciím soukromých firem v USA, jako je třeba společnost OpenAI, která stojí za AI modelem ChatGPT, je ale i pro movitější investory velmi složité, ne-li nemožné. To se teď mění. I běžní lidé mohou obchodovat s akciemi společností, které byly dříve určené jen pro pár vyvolených. Do 21. srpna je navíc možné získat jejich část zadarmo. Vyzkoušeli jsme, jak to funguje, a podívali jsme se na to, jaká to má úskalí.
Co se dočtete dál
- Jak je možné se dostat k akciím žádaných soukromých společností.
- Jaká to má rizika a proč jejich nákup dobře uvážit.
- Proč to může proměnit investování do budoucna.
