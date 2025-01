Rok 2024 patřil podílovým fondům investujícím do akcií. Dařilo se jim výrazně lépe než těm, které investují do konzervativnějších aktiv, jako jsou například dluhopisy. Na investicích do podílových fondů vydělali také Češi. Podle dat společnosti Swiss Life Select průměrný český investor loni dosáhl v podílových fondech na zhodnocení okolo devíti procent. Pro srovnání, nejlepší úrok na spořicích účtech se ke konci loňského roku pohyboval kolem čtyř procent.

HN nabízí přehled nejvýnosnějších podílových fondů, které jsou pro investora běžně dostupné na tuzemském trhu. Ty nejlepší překonaly i nejznámější americký akciový index S&P 500, který se loni zhodnotil o necelých 24 procent.

