Japonský investiční holding SoftBank plánuje investovat do oslabeného amerického výrobce čipů Intel dvě miliardy dolarů. Získá tím zhruba dvouprocentní podíl ve firmě a stane se tak pátým největším akcionářem. SoftBank zaplatí 23 dolarů za akcii, investice bude realizována prostřednictvím primární emise nových akcií. Akcie Intelu v reakci na její oznámení vzrostly v New Yorku po začátku úterního obchodování o více než deset procent na více než 26 dolarů, akcie SoftBank naopak zamířily v Tokiu dolů a ztratily čtyři procenta.

