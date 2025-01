Akciové trhy porostou i letos, očekávají čeští investoři a správci akciových fondů, které HN oslovily. Shodují se přitom, že by měla nadále vévodit Amerika, i když růst tamních indexů nebude s velkou pravděpodobností tak velký jako v letech 2023 a 2024, kdy si například hlavní americký index S&P 500 připsal okolo 25 procent. Ovlivnit další růst a případné korekce může především politika staronového prezidenta USA Donalda Trumpa. Právě na jeho lednový nástup do funkce a následné kroky bude zaměřená pozornost investorů. Negativní dopady by mohlo mít třeba slibované zavedení cel a případná obchodní válka s Čínou.

Více by se letos mohlo dařit akciím na evropském kontinentě. Například index Euro Stoxx 50 si loni připsal necelých osm procent. Příznivě by se mohlo projevit především snižování úrokových sazeb a taky růst reálných mezd a spotřeby. Právě v Evropě se podle některých oslovených portfolio manažerů nebo investorů dají najít zajímavé akcie, které jsou v současnosti levnější než ty americké. Jaké to jsou?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Do jakých akcií v Evropě investovat?

Jaké akcie sledovat v USA mimo big tech?

Potáhnou akciové indexy nadále velké technologické firmy?

Proč má smysl uvažovat o akciích Volkswagenu?