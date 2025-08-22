Sam Altman, CEO společnosti OpenAI, se před několika dny postaral o rozruch, když v rozhovoru pro internetový magazín Verge připustil, že AI může být nafouknutá bublina. Přitom právě firma OpenAI svou aplikací ChatGPT nadšení kolem umělé inteligence v roce 2022 spustila. Podle Altmana ale může být toto nadšení přehnané. K jeho výrokům se navíc přidal ještě report americké univerzity MIT, který poukazuje na to, že drtivá většina investic do AI zatím výrazné zhodnocení nepřináší.
Vzhledem k našponovanosti ocenění akciových trhů to stačilo k tomu, aby začal výprodej technologických titulů. Znamená to, že AI bublina začne už brzy splaskávat? Nápovědu můžeme dostat ještě před koncem prázdnin.
Co se dočtete dál
- Proč může být na akciových trzích nafukující se bublina.
- Co může způsobit její prasknutí.
- Jak se můžeme poučit z historie.
