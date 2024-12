Cestovní ruch patří mezi nejrychleji rostoucí sektory na světě. Zatímco v roce 1950 cestovalo přes hranice 25 milionů lidí, v roce 2015 počet mezinárodních turistů dosáhl úrovně 1,2 miliardy. V letošním roce se jen za prvních devět měsíců vydalo na cesty 1,1 miliardy lidí. Sektor by se tak měl do konce roku úplně vzpamatovat z hlubokého propadu, který přišel s pandemií koronaviru.

Například poradenská společnost McKinsey očekává, že do roku 2030 by měl vzrůst počet přenocování turistů po celém světě z 27 miliard v roce 2023 na téměř 39 miliard. Současně by se měly zvýšit také cestovní útraty z 5,5 miliardy dolarů na více než 8,5 miliardy dolarů. Market Insights zase odhaduje, že by cestovní a turistický průmysl mohl růst do roku 2030 o téměř čtyři procenta ročně. To nabízí velkou příležitost pro společnosti, které v tomto sektoru podnikají. Jen za poslední rok se akcie některých firem zhodnotily o desítky procent. HN přinášejí výběr těch, které mohou z turistického boomu nadále těžit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč akcie těchto společností rostou.

Kolik procent mohou přidat v příštím roce.

Je lepší Booking, nebo Airbnb?