Pozornost médií a komentátorů mezinárodního dění se po pondělní schůzce Donalda Trumpa s evropskými lídry upnula na to, kdy a kde se bude konat slibovaná schůzka ruského a ukrajinského prezidenta. Ta by podle všeobecně sdíleného výkladu mohla přinést průlom do jednání o klidu zbraní na Ukrajině.
K nápadu se upnul i sám americký prezident, jehož diplomaticko-vyjednávací naivita se opět ukázala v plné síle třeba při schůzce s ruským vládcem na Aljašce. Evropané by ale naivní být neměli. Setkání Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského se nejspíš v blízké době neuskuteční, a pokud ano, žádný průlom to nebude.
Co se dočtete dál
- Jakou strategii jednání zvolil Kyjev.
- O co jde hlavně Kremlu.
- Co musí udělat Evropané.
