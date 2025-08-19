Divadelní představení v pochlebování, které se sedmi evropskými lídry uspořádal v pondělí americký prezident Donald Trump, lze hodnotit jako úspěch evropské jednoty. Zároveň mělo z jistého pohledu jednu vadu na kráse: Neúčastnil se ho nikdo ze střední Evropy, ze zemí, jako je Polsko nebo Česko, které od počátku ruské agrese opravdu masivně Ukrajinu podporují a jichž se následky války dotýkají.

Pro českou politiku to bylo téma několika otázek do večerní televizní debaty hodnotící první dojmy ze summitu. Zjevně ani úspěšná muniční iniciativa s milionem dodaných nábojů nebo vojenská minulost prezidenta Petra Pavla nijak zvlášť nevybudila k tomu, aby se snažili akce zúčastnit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je Finsko mocnost.
  • Jak Poláci promarnili šanci.
  • O co by měli Češi usilovat.
