Den před pondělní schůzkou Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa v Bílém domě, kde se měl řešit Ruskem navržený mírový plán, zveřejnil fotograf agentury AP obrázek nové ukrajinské řízené střely s dostřelem tři tisíce kilometrů. Není známo, zda zbraň, nazvaná Plameňák, už je vyzkoušená v praxi, ale střely s dalekým dosahem jsou přesně to, co nyní Ukrajina proti Rusku potřebuje – kromě mnoha dalších zbraní.

Dodávky takových střel, které mezi západními spojenci mají a vyrábějí jen USA, by bylo přesně to, o čem měla jít řeč v pondělí v Bílém domě – o bezpečnostních zárukách USA a dalších zemí pro Kyjev, aby přistoupil na příměří či mírovou dohodu s Ruskem. Ukrajinci totiž potřebují jako záruky něco konkrétního a hmatatelného – hlavně západní vojáky na své půdě a uzavření vzdušného prostoru pro ruské drony a rakety. Kreml od další agrese neodradí podepsaný papír, který si může kdokoli kdykoli jakkoli vykládat nebo přímo roztrhat.

