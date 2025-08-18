Pondělní návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu může mít na další průběh ukrajinské obrany proti ruské agresi větší vliv než samotný páteční summit Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Trump se bude snažit přesvědčit Zelenského, aby přijal nabídku na mír výměnou za území, což nabídli Rusové Američanům v pátek během necelých tří hodin summitu na Aljašce.

Pro Evropu to bude nejspíš historický moment. Rozhodne se o tom, zda a jak se bude ustupovat Rusku a zda jsou Spojené státy opravdu ochotny spolupracovat se svými spojenci v klíčové otázce změny hranic silou. A tím i o celkové evropské bezpečnosti. Za „vítěze“ pátečního summitu totiž většina pozorovatelů považuje Putina, který prolomil diplomatickou izolaci a vnutil Trumpovi svoji verzi toho, jak by mohl vypadat mír.

Co se dočtete dál

  • S čím letí do Washingtonu Zelenskyj.
  • Co navrhují Rusové.
  • Čím Trump překvapil o víkendu Evropany.
