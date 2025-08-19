Není to sice kámen mudrců ani elixír života, ale možná naplní jiné sny alchymistů. Americký start-up slibuje, že našel způsob, jak ze rtuti při jaderné fúzi získávat zlato. To by mohlo významně ovlivnit jak samotný trh se zlatem, tak zároveň přiblížit uvedení fúzních reaktorů do provozu. Nová technologie má proto potenciál zaujmout investory a tím změnit jadernou energetiku.
Co se dočtete dál
- Kolik zlata je možné fúzí produkovat.
- Proč by objev měl změnit jadernou energetiku.
- Co konkrétně případně zamává s cenou zlata.
