Staronový ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) při pondělním uvedení do úřadu představil své priority. V zásadě nešlo o nic nového, o většině věcí mluvil dlouho. Až na jedno téma, které bylo opravdu překvapivou peckou. V době, kdy se výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech ještě pořádně nerozjela, se chce zaměřit na rozšíření Temelína a oslovit přitom francouzskou společnost EDF a americký Westinghouse.
Co se dočtete dál
- Proč Havlíček oslovil EDF a Westinghouse pro rozšíření Temelína.
- Jak oslovování dalších uchazečů ovlivní vztahy s vítěznou KHNP.
- Jaký diplomaticko-byznysový cíl sleduje Česko tímto krokem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.