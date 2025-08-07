Na pražském Smíchově roste pod taktovkou Sekyra Group nová čtvrť. Ta je spojená i s jedním z největších firemních stěhování, jaké hlavní město v příštích letech čeká. Přesune se tam například Česká spořitelna, své sídlo z Brumlovky na opačný břeh Vltavy přestěhuje také společnost ČEZ. Jak vyplývá z údajů zveřejněných při čtvrteční prezentaci pololetních výsledků, za novou centrálu zaplatila energetická skupina již zálohu ve výši 2,4 miliardy korun.
Jaká je celková cena nového sídla, nechtěl finanční šéf Martin Novák zatím prozradit. „Celkovou cenu ještě nechceme zveřejnit, určitě se ale objeví v našich výkazech, až k tomu dojde,“ řekl HN Novák. Nákup několika budov na Smíchově představuje jen malou část z balíku investic, které ČEZ plánuje mezi léty 2025 a 2030. Ty podle generálního ředitele Daniela Beneše přesáhnou 400 miliard korun.
Co se dočtete dál
- Do čeho se ČEZ chystá v následujících pěti letech investovat.
- Jaké transakce v poslední době uzavřel a jaké chystá.
- Jak hospodaření ČEZ ovlivnil loňský nákup společnosti GasNet.
- Kolik letos zaplatí na kritizované windfall tax.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.