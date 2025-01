Rok 2024 se do historie investování bezpochyby zapíše zlatým písmem. Akciové trhy s určitou dávkou cynismu ignorovaly rizika vyplývající z geopolitického napětí a popoháněny „hypem“ o umělé inteligenci posouvaly historická maxima na nové hodnoty. Je potřeba dodat, že vítr do plachet v podobě velmi slušné kondice korporátního sektoru a desetiprocentního tempa růstu podnikových zisků byl silný a vytvářel tak odrazový můstek ke zhodnocení navzdory vysokým valuacím.

Co je však pro českou – investičně stále ještě poněkud skeptickou – populaci důležitější, je další nárůst nových drobných investorů, kteří pochopili, že k inflaci a ke svému finančnímu zabezpečení na stáří je třeba se postavit čelem. Ve fondech kolektivního investování nabízených v Česku byl objem majetku pod správou (evidence ke konci třetího čtvrtletí 2024) více než 1,147 bilionu korun, což znamená meziroční nárůst o více než 33 procent! Z toho skoro polovinu mají na svědomí nové peníze, zbytek zhodnocení. Dalších 611 miliard se pak nacházelo v tzv. fondech kvalifikovaných investorů. Na konci loňského roku pak překročil počet investorů do daňově zvýhodněného DIP hranici 100 tisíc. Za komunismu se tradovalo, že „kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu“. Ve svobodných časech bych to parafrázoval bonmotem „kdo neinvestuje, okrádá svou rodinu“.

Často dostávám otázku, jak bych nyní investoval tisíc, sto tisíc nebo milion korun… Přiznávám, že jsem na toto zadání už poněkud alergický. Částka nerozhoduje o vstupu do světa investic. Důležité je hlavně co nejdříve začít, klidně i konzervativně, protože složené úročení a výnosy z výnosů dělají v dlouhém období divy.

Snaha o časování investice je pro většinu populace předem prohraným bojem. Kdo si chce investování „osahat“, může tak učinit i pravidelným měsíčním investováním. Trhy budou letos určitě náchylnější ke korekcím, takže bude čas na staré dobré pravidlo nesázet všechno na jednu kartu. Vězte, že se pro rok 2025 očekává tempo růstu firemních zisků mezi 13 a 15 procenty, současný výnos do splatnosti desetiletého českého dluhopisu je 4,1 procenta a inflace už klesla na přijatelné hodnoty. A to je docela slušný investiční mix.