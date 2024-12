Silný růst amerických burz v posledních letech je pro šéfa české pobočky Erste Asset Management Martina Řezáče překvapením. „Někdy máte pocit, že trh chce vidět ceny výše. Máte spoustu peněz, které se pořád potulují po světě,“ líčí Řezáč. Pobočka spravuje majetek v objemu 433 miliard korun. Trhy podle něj zároveň ukázaly mimořádnou odolnost vůči extrémním šokům, jako je válka na Ukrajině, vysoká inflace nebo narušení dodavatelských řetězců během koronavirové pandemie.

V průběhu příštího roku ovšem nevylučuje korekci a propad trhů nejméně o deset procent. I přes tuto možnost zůstává optimistický. „Na konci roku 2025 budou akciové trhy výš než v současnosti,“ odhaduje Řezáč s tím, že očekává vyšší jednociferný růst. Cenám akcií bude podle něj pomáhat nahoru růst zisků amerických korporací.

Před třemi lety jste uvedl, že zlaté časy skončily, protože akcie rostly na úkor budoucího potenciálu. Loni i letos rostly tempem přes dvacet procent, což připomíná časy technologické bubliny. Co je důvodem tak silného oživení?

Je to pro nás všechny překvapení. Trhy vykázaly historicky mimořádnou odolnost vůči extrémním šokům, jako byla válka na Ukrajině nebo narušení dodavatelských řetězců, což je ještě pozůstatek covidových časů. Firmy se však s těmito změnami a výzvami velice dobře popraly, protože tempo růstu zisku zůstalo poměrně vysoké. Jenom letos zisky rostou o deset procent a příští rok se počítá s růstem ve výši 14 procent. Vytváří to rozumný fundament pro růst akciového trhu. Zvláště v USA je však růst poměrně koncentrovaný. Táhne ho sedm, možná deset technologických firem a zbytek trhu roste tak nějak normálně.

Není právě koncentrace trhu, kdy ho táhne nahoru jen pár velkých firem, riziko pro další vývoj?

Kdykoliv máte růst koncentrovaný do malého počtu titulů, tak ten trend se může v určitý moment otočit. Je proto lepší místo investování do vybraných technologických gigantů jít cestou investování přes rovnoměrně rozložený index. Při investici do rovnoměrně rozloženého indexu S&P 500 má tak všech pět set společností stejný podíl a není to vážené podle tržní kapitalizace.

Americké burzy jsou na rekordech a daří se i dalším trhům. Není už zde trochu bublina?

To jsem si myslel už před třemi lety i letos v létě, ale zatím mě z toho realita trochu vyvádí. Nicméně, když se podíváte na ceny akcií vyjádřené v násobcích zisku, tak tento poměr je nyní někde na 23násobku, přičemž historický průměr je okolo 16. Tímto jednoduchým srovnáním si odpovíte na otázku, zda je trh drahý. Trh ale může být ještě dražší, když sazby půjdou postupně níže. Pokud si navíc korporace budou schopny udržet tempo růstu zisku, tak akcie opět nějak rozumně porostou. Sice ne tak rychle jako letos, kdy se ceny zvýšily o více než 27 procent, ale vyšší jednociferný růst si umím v roce 2025 představit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak porostou americké burzy v příštím roce.

Už je na trzích bublina a kde zejména.

Které sektory vydělají na příchodu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Jak hodnotí kroky vlády na podporu burzy.