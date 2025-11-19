Období kolem Vánoc je často na burzách spojováno s takzvanou Santa Claus Rally. Akcie v tomto čase podle historických statistik většinou rostou. Loni odborníci upozorňovali na to, že akciový Santa Claus přišel už v listopadu, protože výrazný růst trhy zaznamenaly po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Letos je situace o poznání komplikovanější. Optimismus v poslední době vystřídala nervozita a obavy. Přesto je stále šance, že by se mohla situace obrátit. Vliv na to můžou mít dvě důležité události z tohoto týdne. 

  • Jaká panuje nálada na akciových trzích.
  • Co naznačují různé indikátory.
  • Co může mít vliv na další vývoj akciových trhů.
