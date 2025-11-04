Přesně před rokem byl Donald Trump podruhé zvolen americkým prezidentem. A ještě před svým nástupem do funkce v lednu letošního roku dokázal nastartovat či urychlit trendy, které změní nejen Ameriku, ale budou mít přímý či nepřímý dopad na celý svět. HN popisují pět nejzásadnějších.
1. Konec světa vedeného Amerikou
Co se dočtete dál
- Obavy o demokracii v USA.
- Co znamená větší izolacionismus Ameriky.
- Co přinese omezení migrace a ignorance klimatické změny.
