Donald Trump se sice prohlašuje za mírotvorce, ale ve skutečnosti je tvrdý válečník. Následky toho na sobě cítí tedy hlavně dosavadní spojenci Ameriky, především Evropané. Proti nim totiž Trump vede tvrdou a nesmlouvavou kulturní válku.
Zatím asi nejlépe ji popsala v úterý zveřejněná analytická zpráva think-tanku Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR) a Evropské kulturní nadace. A stejně jako ve skutečné hybridní válce s Ruskem je i v případě souboje s Trumpem největší slabinou Evropanů pasivita.
Co se dočtete dál
- Kvůli čemu začali trumpovci kritizovat Evropany.
- O co bude hlavní spor.
- Jaký je dopad kulturní války na Česko.
