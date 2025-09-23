Stav demokracie ve světě se už několik let neustále zhoršuje. To není jen konstatování na základě sledování zpráv, ale vyplývá to z žebříčků, které ji globálně pravidelně hodnotí. Česko ale tomuto trendu odolává. Instituce českého státu zajišťující svobodné volby, bezpečnost, nezávislé soudnictví či pluralitu a svobodu médií fungují v porovnání se situací v zahraničí překvapivě dobře. A to i přes častou kritiku.
Například v čerstvém žebříčku švédského think-tanku International IDEA, hodnotícím demokracii ve čtyřech základních kategoriích týkajících se dodržování práv, možnosti občanů účastnit se rozhodování a jejich reprezentace či stavu právního státu, jsou Česko spolu s Černou Horou země, které si nejvíc polepšily – například v otázce fungování právního státu Česká republika poskočila oproti loňsku o šest míst nahoru na 15. místo ze 180 hodnocených zemí.
Tento žebříček, stejně jako řada dalších, poukazuje na velké oslabení svobody slova v demokraciích. Podle International IDEA se v Evropě situace dramaticky zhoršila třeba v Itálii nebo na Slovensku. Tuto kategorii svobody slova v sobě obsahuje sekce dodržování práv, v níž si Česko pohoršilo o šest míst a je třinácté. Tato sekce obsahuje i dodržování dalších svobod, jako je svoboda vyznání nebo pohybu, stejně jako srovnatelná práva pro všechny včetně sociální a genderové rovnosti, ale i obecný stav prosperity.
Svobodu médií specificky sleduje celosvětově index svobody tisku organizace Reportéři bez hranic (RSF). V tom letošním se Česko umístilo na 10. místě ze 180 hodnocených zemí, polepšilo si oproti loňsku o sedm míst. Pluralita názorů je podle této zprávy v Česku zaručena a hůře jsou hodnocené třeba země jako Německo či Francie, kde je podle RSF ohrožena udržitelnost veřejnoprávního vysílání. Pro porovnání, Slovensko je až na 38. místě, naopak nad Českem jsou skandinávské země, Nizozemsko a Irsko.
Obecný stav demokracie ve světě hodnotí dva další velmi respektované žebříčky. Jeden –poradenské firmy Economist Intelligence Unit, tedy sesterské organizace týdeníku Economist –bývá zveřejňován na začátku roku a hodnotí země podle toho, zda jsou plnými demokraciemi, vadnými demokraciemi, hybridními režimy, tedy něčím mezi demokracií a autoritářským režimem, který je sám o sobě čtvrtou kategorií. V tomto hodnocení, které se provádí od roku 2006 ve 167 zemích, je Česko letos na 23. místě jako plnohodnotná demokracie. Do této kategorie se Praha vrátila po deseti letech pobytu ve skupině nedokonalých demokracií. Na podobných místech žebříčku se nacházejí Španělsko či Portugalsko a z našich sousedů patří do stejné kategorie „plnotučných“ demokracií Německo a Rakousko.
Druhým globálním respektovaným žebříčkem, který se na stav demokracie dívá hlavně hodnocením svobody, je žebříček americké nevládní organizace Freedom House. Ten hodnotí politická práva a svobody ve 208 zemích a bývá zveřejňován také na začátku roku na přelomu ledna a února.
V tom letošním je Česko označené za konsolidovanou demokracii, což je politologický termín označující funkční demokratický stát, kde nehrozí zásadní výkyv žádným směrem. V kategorii přímo hodnotící svobody má Česko 95 bodů ze 100 možných, což ho řadí na roveň zemím, jako jsou například Austrálie, Německo či Švýcarsko. V případě politických práv má 37 bodů ze 40 možných, v případě občanských práv pak 58 ze 60 možných bodů.
Další z indexů, které v minulých letech mapovaly stav světa, je Legatum Prosperity Index, vytvořený britským think-tankem Legatum. Tento žebříček je specifický tím, že kombinuje hodnocení stavu demokracie jako předchozí dva se stavem ekonomiky a možnostmi podnikat. V jeho poslední verzi z roku 2023 bylo Česko na 25. místě ze 167 hodnocených zemí, opět v sousedství Španělska a Portugalska.
Debatu a mediální zájem vzbuzují žebříčky hodnotící některé specifické kategorie. Velmi často se mluví třeba o každoročním indexu vnímání korupce organizace Transparency International. Ten je považovaný za poměrně autoritativní zdroj, ale je potřeba si uvědomit, že měří opravdu vnímání korupce veřejností jako společenského problému v dané zemi, navíc na základě zdrojů a indexů mezinárodních institucí.
V jeho posledním vydání za rok 2024 bylo Česko na 46. místě ze 180 hodnocených zemí. Oproti roku 2023 to znamenalo propad o pět příček při zisku 56 ze 100 možných bodů. Pro srovnání, žádný ze sousedů si oproti roku 2023 nepolepšil.
Češi, kteří rádi cestují, považují za samozřejmost, že český pas jim otevírá mnohé dveře. Podle Passport Indexu, hodnotícího cestovní doklady 199 zemí – tedy hlavně možnost bezvízového cestování –, je český pas mezi státy celého světa ve třetí desítce, a to například vedle Slovinska, Lotyšska nebo Nového Zélandu.
