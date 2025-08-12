Donald Trump tento týden udělal a nejspíš ještě udělá několik kroků, které budou do budoucna nejen definovat jeho prezidentský odkaz, ale zároveň ovlivní životy milionů lidí a charakter režimu, který se bude v budoucnu rozvíjet ve Spojených státech.
Před závorku v tuto chvíli vytkněme páteční summit o Ukrajině s Vladimirem Putinem na Aljašce. To může být pro demokratický svět a zvláště pro Evropu katastrofa globálních rozměrů, stejně jako ve výsledku jen schůzka dvou ješitných stárnoucích egomaniaků. Naší pozornosti by ovšem neměly uniknout další dva nástroje, které Trump během výkonu moci používá, jimiž dosahuje svých cílů a jež po sedmi měsících naznačují, jak a čím doopravdy současný americký prezident vládne.
Co se dočtete dál
- Co všechno Trumpovi přináší zvyšování cel.
- Proč opravdu posílá vojáky do ulic amerických měst.
- Jakým signálem je odvolání šéfky statistiků.
